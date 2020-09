Lazio e Atalanta in campo alle 20.45 per il terzo e ultimo recupero della prima giornata di Serie A: tegola Inzaghi, si ferma Correa

Brutta notizia per Simone Inzaghi. A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Atalanta, big match della prima giornata che si recupera questa sera a causa del rinvio chiesto dai nerazzurri, i biancocelesti devono rinunciare a un titolare. Nel corso del riscaldamento, infatti, come riporta ‘Sky Sport’ Joaquin Correa si è fermato per un risentimento lombare. Problemi alla schiena, quindi, per l’argentino – su cui si è fatta avanti la Juventus negli ultimi giorni – che viene sostituito da Felipe Caicedo, inizialmente in panchina.