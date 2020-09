Napoli, infortunio Insigne: il comunicato UFFICIALE

Esami per Insigne dopo l’infortunio: per l’attaccante del Napoli, come anticipato da Calciomercato.it, lesione al bicipite femorale

Tutto confermato. Come anticipato da Calciomercato.it, Lorenzo Insigne ha riportato una lesione al bicipite femorale. Lo si apprende dal comunicato diramato dal Napoli dopo gli accertamenti diagnostici cui si è sottoposto il capitano azzurro: “Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro“.

Come raccolto dalla nostra redazione, per il numero 24 dei partenopei si prospetta più di un mese di stop. La speranza di Insigne è di riuiscire a rientrare per il derby contro il Benevento del fratello Roberto, in programma il 24-25 ottobre. Come previsto niente Juventus e out anche per le partite della Nazionale di Roberto Mancini.