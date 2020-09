Calciomercato Roma, niente Inter: la scelta di Smalling

Chris Smalling avrà chiaro il suo futuro entro questa settimana: conteso da Inter e Roma, il centrale del Manchester United ha deciso

Inter e Roma si contengono Chris Smalling. Il centrale inglese è tornato al Manchester United dopo l’anno in prestito nel club giallorosso che lo rivorrebbe anche per la stagione in corso. Stessa ambizione della squadra nerazzurra che lo ha individuato come possibile rinforzo, soprattutto nel caso in cui Skriniar fosse ceduto al Tottenham. In realtà il 30enne di Greenwich avrebbe già preso la sua decisione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, chiesto Barella: scambio clamoroso

Come riferisce ‘todofichajes.com’, il calciatore starebbe spingendo per tornare alla Roma, squadra scelta per il suo futuro. Di questo ne è al corrente il Manchester United che sarebbe pronto a venire incontro ai capitolini. Secondo il portale spagnolo, l’accordo potrebbe essere trovato sui 15 milioni di euro più bonus da 3 milioni di euro per una cifra totale che arriverebbe così intorno ai 18 milioni di euro.