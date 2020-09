Calciomercato Milan, Paqueta-Lione: la formula del trasferimento

Lucas Paqueta è destinato a lasciare il Milan prima della chiusura del calciomercato. Il Lione è pronto a prenderlo una volta ultimate le cessioni

Lucas Paqueta è pronto a lasciare il Milan. La sua avventura in maglia rossonera è ormai terminata. Anche ieri, contro il Crotone, non c’è stato spazio per il talento brasiliano, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Per Stefano Pioli è praticamente fuori dal progetto. La speranza è quella di riuscire a trovare un accordo definitivo con il Lione, l’unica squadra ad oggi veramente interessata all’ex Flamengo.

I francesi devono prima vendere per permettere a Juninho l’assalto a Lucas Paqueta. Il brasiliano ha una valutazione da parte del Milan di circa 23 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe ai rossoneri di non fare minusvalenze. Stando a quanto riportato da Tuttosport l’affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L’addio di Paqueta permetterebbe a Milan di acquistare finalmente un nuovo difensore, indispensabile viste le defezioni di Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Leo Duarte. Poi in caso di qualificazione alla fase a gironi di Europa League, ci sarà l’assalto anche anche ad un centrocampista, che molto presumibilmente sarà Tiemoué Bakayoko.

