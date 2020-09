Oltre a Igli Tare ha preso la parola anche Simone Inzaghi durante il “Premio Manlio Scopigno”. Il tecnico ha fatto il punto della situazione

“Stiamo lavorando per rinforzare la rosa, è quello che si sta cercando di fare tutti insieme. In questo momento tre partite in una settimana non ci volevano. Purtroppo dobbiamo farle, ma ci stiamo attrezzando affinché si possano avere maggiori rotazioni”. Questo il commento di Simone Inzaghi durante il “Premio Manlio Scopigno”, collegato via Skype come il direttore sportivo laziale Igli Tare. “Hoedt e Fares? È un problema di indice di liquidità, alcune cessioni stanno rallentando il nostro mercato. Siamo in ritardo, lo sappiamo. Dobbiamo lavorare bene nei prossimi quattro giorni. Questa settimana è importante, poi ci sarà la sosta e si ripartirà tutti il 16 e il 17 di ottobre con la squadra più in ordine, saremo più completi”. Insomma, vietato mollare. Su Pereira aggiunge: «Lo conosco, è un giocatore di qualità che ci potrebbe aiutare tanto. Non mi va di parlare di giocatori che non sono nostri, ma abbiamo la fortuna di avere Igli Tare che ci sa fare. Poi vedremo se arriverà o no”.

Sulla questione rinnovo una precisazione: “Gelo tra me e Lotito? Hanno scritto e parlato tanto, ma sono male informati. C’è un rapporto che va avanti dal 2004 con tranquillità e ognuno fa il proprio lavoro nel migliore dei modi. Mi rapporto con Tare e Peruzzi. Col presidente c’è grande rispetto e confronti quasi quotidiani. Rinnovo? Il contratto c’è e non c’è fretta di farlo”.

