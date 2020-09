Pagelle Napoli-Genoa, i voti del primo tempo: brillano Mertens e Lozano

Le pagelle del primo tempo di Napoli-Genoa, seconda giornata di Serie A: i voti della prima frazione di gara

Primo tempo estremamente frizzante e con tante occasioni. Il Napoli scende in campo con il 4-2-3-1, con la consapevolezza di poter subire qualcosa in più da una formazione, come quella genoana che non rinuncia alle due punte e diversi giocatori di qualità. Giusto il vantaggio azzurro con Lozano, con il Napoli che spreca troppo e lascia aperta la chance al Genoa di rientrare in partita.

Apprensione per le condizioni di Insigne per l’infortunio al flessore che verranno valutate a fine gara, con Insigne che torna a fatica negli spogliatoi.

Vantaggio nel complesso meritato, il Genoa recrimina per la grande occasione fallita da Lerager

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6, Di Lorenzo 5.5, Manolas 6.5, Koulibaly 7, Hysaj 6, Fabian 6.5, Zielinski 6, Lozano 6.5, Mertens 7, Insigne 6 (dal 23′ pt Elmas 6), Osimhen 6.5. All. Gattuso 6.5

GENOA (3-5-2): Marchetti 6; Goldaniga 5.5, Masiello 6, Biraschi 6; Zappacosta 6, Lerager 5.5, Badelj 6, Zajc 6, Pellegrini 5; Destro 5.5, Pjaca 6. All. Maran 6