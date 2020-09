Juventus in volo verso Roma, messaggio di Cristiano Ronaldo sul profilo Instagram

Cristiano Ronaldo sereno alla vigilia di Roma-Juventus, primo big match del campionato in programma domani sera allo stadio ‘Olimpico’. In volo per raggiungere la Capitale insieme ai compagni, il fuoriclasse portoghese si mostra sorridente su Instagram. Camicia bianca, cravatta e un libro sulla comunicazione in mano, Ronaldo fa il segno ‘ok’ guardando in camera. Commentando il post scrive: “Ora di leggere! Vivere e imparare”. Non solo calcio, quindi, per il campione juventino. Nella sua vita da professionista c’è tempo anche per un po’ di sana lettura. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

