Inter-Fiorentina, rigore Martinez-Caceres: il Var cambia il verdetto

Decisione discussa intorno al ventesimo del primo tempo di Inter-Fiorentina: rigore assegnato e poi tolto per un contatto Lautaro Martinez-Caceres

Non mancano le emozioni nel primo tempo di Inter-Fiorentina. Oltre al gol di Kouame e all’intervento di Handanovic che ha salvato sullo stesso attaccante viola, a far discutere è il rigore che Calvarese ha assegnato per un contatto Caceres-Lautaro Martinez. Il direttore di gara non ha avuto dubbi a indicare il dischetto e ad ammonire il difensore uruguaiano. Decisione rivista però dal Var che ha invitato il fischietto a riguadare l’azione al monitor: così, Calvarese è tornato sui suoi passi. Niente rigore e cancellato il giallo all’ex Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Ausilio: “Abbiamo parlato col Tottenham per Skriniar”