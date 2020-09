Calciomercato Juventus, addio a un passo | Spunta la data

Khedira sta per dire addio alla Juventus. Il futuro del centrocampista tedesco tra Inghilterra, Francia e Stati Uniti: ecco tutti i dettagli

Ci siamo per l’addio di Sami Khedira alla Juventus. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ lunedì potrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto – in scadenza nel giugno 2021 – del centrocampista tedesco, fuori da piani di Andrea Pirlo.

Come Higuain, l’ex Real Madrid riceverà una buonuscita corrispondente probabilmente allo stipendio totale che avrebbe ricevuto da qui ai prossimi nove mesi. Il futuro di Khedira potrebbe essere in Inghilterra oppure in Francia, visto che le ultime voci di calciomercato lo accostano a Manchester United e Paris Saint-Germain. Non da escludere, tuttavia, un suo trasloco in MLS, dove sono già finiti gli ex compagni in bianconero Matuidi e Higuain.

