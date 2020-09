Roma, UFFICIALE: inibizione per Fienga e squalifica per Manara

La decisione del Tribunale Federale Nazionale sul deferimento di Fienga, Manara e della Roma: sanzione e ammenda

E’ arrivata la decisione della Figc sul deferimento della Roma, di Guido Fienga e di Massimo Manara. Il caso fa riferimento alla partita con il Napoli al ‘San Paolo’ dello scorso luglio e al mancato rispetto del protocollo anti-covid da parte della panchina giallorossa.

La Federcalcio ha pubblicato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, che ha comminato un’inibizione di 30 giorni per Guido Fienga e una squalifica di 20 giorni per Massimo Manara. Inoltre è stata anche inflitta un’ammenda di 7mila euro alla Roma.

Questo il comunicato diramato dalla Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: per il sig. Guido Fienga, inibizione di giorni 30 (trenta); per il sig. Manara Massimo, squalifica di giorni 20 (venti); per la società AS Roma Spa, ammenda di € 7.000,00 (settemila/00)”.