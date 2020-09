Da Maldini al nuovo Milan: parla l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis

Ivan Gazidis spende parole piuttosto importanti nei confronti di Paolo Maldini. L’amministratore delegato del Milan ha dichiarato nella lunga intervista rilasciata a ‘The Athletic’: “Non c’è nessuno come lui: quando crede in qualcosa, per convincere un giocatore a venire al Milan e per far crescere la sua carriera calcistica in questo grande club. E dietro a tutto ciò c’è ancora il potere del nome del Milan, che nel calcio significa ancora qualcosa”.

Il dirigente ex Arsenal ha poi escluso categoricamente che all’interno del club esistano più anime: “C’è un solo Milan. Il Milan è sopra a tutti. È al di sopra di ogni tipo di interesse personale: il successo del Milan è il nostro obiettivo comune”. Infine, sulla questione stadio: “In termini commerciali, si tratta di 70 milioni extra che puoi spendere per i giocatori ogni anno. È anche una grande differenza rispetto ad altre squadre italiane. Un nuovo stadio ti dà tutti gli strumenti per riportare il Milan come una delle grandi forze del calcio italiano ed europeo”.

