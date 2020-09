Calciomercato, Inter e Porto in pole per Otamendi: ci prova anche la Lazio

Inter e Porto in pole position per Otamendi: l’argentino, che è in uscita dal Manchester City, ha ricevuto proposte anche dalla Lazio

Potrebbe arrivare dall’Inghilterra il nuovo rinforzo in difesa per Antonio Conte. Nicolas Otamendi è infatti in uscita dal Manchester City e l’argentino sta analizzando le diverse proposte sul tavolo. E tra quelle presentate ci sarebbe pure quella dell’Inter. Il club nerazzurro, che si prepara a perdere Diego Godin, è uno dei club interessati all’argentino, ormai fuori dal progetto tecnico di Guardiola. Vero che il sostituto di Godin dovrebbe essere Darmian, ma anche Ranocchia appare in uscita e non è escluso che l’Inter possa essere alla ricerca di un altro centrale.

Come riferisce ‘A Bola’, tanti sono i club interessati al giocatore oltre ai nerazzurri. Dal Porto al Valencia, passando anche per la Lazio e il Real Betis. Ma l’argentino avrebbe al momento le idee chiare: le proposte che più lo allettano sono quella dei nerazzurri e quella dei lusitani. Inter e Porto sembrano dunque essere in cima alle preferenze del giocatore. Certamente però servirà trovare un accordo con il Manchester City.

