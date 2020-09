Caso Suarez, il comunicato dell’Università per Stranieri di Perugia

Arriva il comunicato dell’Università per Stranieri di Perugia in merito agli accertamenti in corso relativi all’esame di Luis Suarez

In mattinata è scoppiato il caso Luis Suarez. Con un comunicato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ha reso noto che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza sta acquisendo la documentazione presso gli uffici dell’Università “finalizzate al riscontro delle condotte sopra descritte, nonché alla notifica di informazioni di garanzia per i reati di rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ed altro”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

“In relazione agli accertamenti in corso l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”.