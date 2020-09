Juventus, lettera di Agnelli agli azionisti: “Vogliamo vincere tutto”

Il presidente Agnelli: “Il decimo scudetto consecutivo è una vetta da scalare e non un dato scontato, così come il nostro desiderio di vincere ogni competizione”

“Cari Campioni d’Italia, è con grande orgoglio che uso questo appellativo nei vostri confronti per la nona volta consecutiva. La Juventus sta scrivendo un nuovo record nella storia del calcio, un record che potrà essere valutato compiutamente solo quando i canoni della storia prenderanno il sopravvento su quelli della cronaca”. Inizia così la lettera del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, agli azionisti. Il numero uno bianconero conferma le ambizioni della società: “Il traguardo del decimo scudetto consecutivo è una vetta da scalare e non un dato scontato, così come il nostro desiderio di giocare per vincere ogni competizione cui partecipiamo, dalla Supercoppa Italiana alla Champions League, dalla Serie A alla Coppa Italia“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una chiosa, infine, che sa di promessa ai tifosi: “Il calcio sta cambiando con l’arrivo di una nuova generazione di atleti e di consumatori. Il mondo, che troverà una soluzione per gestire la pandemia, è già cambiato e in evoluzione. La Juventus saprà stare al passo. Fino Alla Fine”.

