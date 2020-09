Calciomercato Parma, ESCLUSIVO | Respinta offerta per Vranckx

Il Parma ha presentato un’offerta per Aster Vranckx, talento belga nel mirino anche del Milan

Tentativo respinto. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Parma ha offerto 5 milioni di euro al Mechelen per il cartellino di Aster Vranckx, centrocampista belga di soli 17 anni già da un anno e mezzo stabilmente in prima squadra. Il club militante nella Jupiler League, l’equivalente della nostra Serie A, ha detto no perché vorrebbe incassare sui 10 milioni di euro per il talentuoso classe 2002, già nel giro dell’Under 19 e nel mirino di diverse società importanti, compreso il Milan.

