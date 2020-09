Nuovo acquisto per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: i bergamaschi ufficializzano l’acquisto del colombiano Johan Mojica

Nuovo acquisto per l’Atalanta. Gian Piero Gasperini da oggi potrà contare anche sul colombiano Johan Mojica. Il 28enne arriva in prestito con diritto di riscatto dal Girona: passaporto comunitario, esterno sinistro, Mojica è cresciuto nell’Academia Fútbol Club, per poi approdare nel 2013 in Eurooa con il Rayo Vallecano. Tra le sue esperienze anche il Real Valladolid e quindi l’appodo al Girona. Nel suo curriculum anche diverse esperienze con la Nazionale colombiana: il debutto è datato 2015 (con gol), mentre nel 2018 partecipa anche al Mondiale con quattro apparizioni da titolare.

Mojica va ad aggiungersi agli acquisti, già ufficiali, di Lammers, Piccini, Romero, Miranchuk, e Mediero.