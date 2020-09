Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | “Presto a Torino”

Juventus, ultime novità dalla Spagna su Morata: a breve potrebbe volare in direzione Torino

Come raccolto da Calciomercato.it, visto che non si sblocca Milik-Dzeko, la Juventus sta davvero provando a mettere le mani sull’ex Alvaro Morata. All’Atletico Madrid offerto un prestito oneroso da 12 milioni di euro più diritto di riscatto a 43 milioni più bonus. Il tutto, ovviamente, dopo aver ottenuto il sì dell’attaccante spagnolo, già in bianconero dal 2014 al 2016.

Nel mirino da qualche settimana, Morata vuole tornare in Italia e rivestire la maglia della ‘Vecchia Signora’. Tanto che, stando alle informazioni di ‘El Chiringuito Tv’, non intende allenarsi con la squadra questo pomeriggio. La stessa fonte fa intendere che l’operazione tra i due club potrebbe concludersi molto presto e, di conseguenza, Morata volare a breve in direzione Torino per visite mediche e firma sul contratto.