Il Milan deve completare il pacchetto difensivo di Pioli: Paolo Maldini studia il colpo e ha individuato il nome giusto: contatti continui

Il Milan è a caccia di una difensore. Paolo Maldini lo ha confermato alla vigilia della gara con il Bologna, vinta poi per 2-0 con la doppietta di Ibrahimovic, e qualcosa si sta muovendo. Come riferisce ‘Sky Sport’, infatti, i rossoneri starebbero pensando in maniera molto concreta a Matjia Nastasic, 27 anni, difensore serbo in forza allo Schalke 04.

Negli ultimi giorni i contatti sono stati continui e si cerca di trovare la formula giusta per accontentare le due società con i tedeschi che aprono al prestito con obbligo di riscatto. Per Nastasic si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza alla Fiorentina con 29 partite e due gol in maglia viola prima del trasferimento al Manchester City e quindi allo Schalke.