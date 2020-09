Milan, San Siro apre le porte: medici e personale sanitario allo stadio

Bella iniziativa del Milan, che in occasione della riapertura di San Siro, ha invitato medici e personale sanitario di alcune strutture lombarde

Anche San Siro apre le porte a mille persone, dopo il via libera arrivato ieri da parte del governo. Il Milan, in occasione della partita contro il Bologna, di domani sera, come ha fatto sapere all’Ansa, ha invitato medici e personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde, come segno di gratitudine per chi ha lottato e continua a impegnarsi in prima persona nel contrasto alla diffusione del Covid e nella cura dei contagiati.

Gli ingressi saranno distribuiti a tutte le componenti della “famiglia Milan”, inclusi i familiari dei giocatori, del personale sanitario del club, affiliati selezionati del Milan club, ospiti dei partner e istituzionali.