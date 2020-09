Milan-Bologna, Mihajlovic a Orsolini: “Se non si sveglia finisce in tribuna”

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, piuttosto duro con Orsolini alla vigilia del debutto in campionato contro il Milan

Esordio in campionato sul campo del Milan per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che alla vigilia del match non le ha mandate a dire nei confronti di Riccardo Orsolini. L’allenatore del club rossoblu ha avvisato l’esterno in conferenza stampa: “Con Orsolini ci ho già parlato in privato, se non si sveglia finisce in tribuna. Per quanto riguarda la squadra, ho visto che tutti si stanno allenando bene. Anche i più giovani hanno preso più fiducia e iniziativa. Sono fiducioso, ho visto un bel ritiro e un bel pre campionato”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Messaggio piuttosto chiaro, poi, anche alla squadra: “Quello che spero che non succeda più è perdere senza combattere: quest’anno se succede sarà un casino. Voglio vedere il giusto atteggiamento, andando ovunque cercando di fare il nostro gioco: se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque. Se ci manca coraggio e il giusto atteggiamento potremo perdere contro chiunque. Ibrahimovic? L’ho visto in Sardegna e ci siamo salutati. Speriamo che domani faccia meno di ciò che sta facendo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Roma, Nacho non tramonta | Le ultime di CM.IT