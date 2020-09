Problemi per Juric che nel primo tempo di Verona-Roma ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Empereur: entra il giovane Lovato

In Verona-Roma brutte notizie per Juric: il tecnico dei veneti è stato costretto a sostituire l’infortunato Empereur. Il difensore ha accusato un problema fisico nella prima metà del primo tempo: niente da fare per il 26enne brasiliano che ha chiesto il cambio. Per il Verona in campo è entrato il giovane Matteo Lovato, classe 2000, arrivato nello scorso gennaio dal Padova. Per lui seconda apparizione in Serie A dopo gli 8 minuti collezionati a luglio nel match contro l’Atalanta.