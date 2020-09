Secondo anticipo della prima giornata di Serie A, Verona-Roma sarà una sfida speciale per Kumbulla, fresco di passaggio in giallorosso

Ancora alle prese con le tematiche di calciomercato legate all’affare Dzeko-Milik, la squadra giallorossa fa questa sera il suo esordio in campionato. In programma alle 20.45, Verona-Roma sarà una sfida particolare per Kumbulla, trasferitosi proprio ai giallorossi pochi giorni fa. Discorso simile per Cetin, trasferitosi in gialloblu con la formula del prestito con riscatto. Negli ultimi cinque precedenti al Bentegodi, i giallorossi hanno collezionato 3 vittorie e 2 pareggi, mentro l’ultimo successo dei padroni di casa risale al 1996. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Roma

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Danzi, Tupta; Di Carmine. Allenatore: Juric

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Fioretina 3*; Atalanta 0, Benevento 0, Bologna 0, Cagliari 0, Crotone 0, Genoa 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Napoli 0, Parma 0, Roma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spezia 0, Udinese 0, Verona 0, Torino 0*