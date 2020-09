Calciomercato Inter, Godin e Nainggolan | Di Francesco allo scoperto

Ultime di calciomercato Inter tra Godin e Nainggolan. Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco si sbilancia sull’arrivo dell’uruguaiano e rilancia la pista che conduce al belga

Godin e Radja Nainggolan, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco esce allo scoperto sui due affari – quello per l’uruguaiano a un passo dalla chiusura – con l’Inter: “Godin è un leader, un difensore dentro che ha caratteristiche positive utili a far crescere i suoi compagni – le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Cagliari – Con Godin la società mi trasmette serenità, sapete che siamo sul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche Nainggolan”. Per ora, ricordiamo, i nerazzurri hanno respinto l’offerta di un nuovo prestito. Ma a fine mercato il ‘muro’ potrebbe cadere qualora l’Inter non riuscisse a trovare un’altra soluzione più conveniente per il belga.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, ufficiale: doppio segnale di Koeman