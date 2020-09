Keita atteso oggi a Genova. Ferrero farà di tutto per consegnarlo a Ranieri in vista della prima di campionato contro la Juventus. Arriva in prestito

Keita–Sampdoria, ci siamo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il giocatore senegalese sarebbe ad un passo dal firmare con i blucerchiati. Ferrero lo avrebbe strappato in prestito oneroso al Monaco per 1 milione, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Una trattativa velocissima, ancora non chiusa, ma in procinto di esserlo. Il 25enne ex Lazio e Inter è atteso oggi a Genova, dove spera di restare per rilanciarsi dopo l’esperienza poco entusiasmante di Monaco. E Ferrero spera di poterlo regalare a Ranieri già in vista della prima di campionato contro la Juventus.

I monegaschi comparteciperanno nel pagamento dell’ingaggio di Keita, che ammonta a 3,8 milioni di euro, altrimenti fuori scala per le casse doriane.

