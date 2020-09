Calciomercato Sampdoria, UFFICIALE: Murillo ritorna in Liga

Murillo torna al Celta Vigo. Il comunicato ufficiale della Sampdoria

Jeison Murillo saluta di nuovo la Sampdoria e fa ritorno al Celta Vigo, dove ha giocato negli ultimi sei mesi. È ufficiale la cessione in Liga del difensore 28enne ex anche di Inter e Barcellona. Questo il comunicato del club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Club Celta de Vigo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Murillo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

