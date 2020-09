Inter, infortunio Barella: ecco come sta il centrocampista, uscito ieri dal campo contro il Lugano per un problema fisico

Allarme rientrato in casa Inter per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro era uscito ieri nel corso dell’amichevole disputata contro il Lugano per un problema fisico. Il giocatore aveva accusato una forte contusione sia alla spalla che al braccio destro, ma si è regolarmente allenato in gruppo quest’oggi, come dimostrano gli scatti pubblicati sul sito dell’Inter della seduta svolta agli ordini di Conte. Nessun problema dunque per il numero 23 interista.

