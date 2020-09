Calciomercato Milan, cercasi punta | Torna di moda l’ex Inter

Il calciomercato Milan cerca una punta e mette gli occhi su Keita Balde, torna di moda l’ex Inter

Il Milan ha ancora voglia di nuovi rinforzi. Nonostante l’acquisto di talenti importanti sia già avvenuto, la società rossonera vuole puntellare alcuni reparti. Tra questi c’è ancora quello offensivo, dove da poco si è inserito Brahim Diaz. L’età avanzata e alcuni acciacchi di Ibrahimovic non possono garantirne l’utilizzo consistente e dunque serve un altra pedina. Nel mirino è tornato un vecchio pallino: clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibra c’è: scelta la formazione per Dublino

Calciomercato Milan, torna di moda Keita: le ultime

Già seguito un anno fa e lo scorso gennaio, Keita Balde, riporta ‘Tuttosport’, è di nuovo nel mirino del Milan, che avrebbe già avviato i primi contatti. Al momento non ci sarebbero stati passi ufficiali. Keita avrebbe voglia di tornare in Italia, dove fa gola anche a Fiorentina, Sampdoria e Cagliari. Il Monaco, dal canto suo, sarebbe disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni. Capace di giocare in tutti i ruoli offensivi, il giocatore senegalese nel 2018-2019 visse una buona stagione con la maglia dell’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, destinazione a sorpresa per Douglas Costa | Sfida al Milan per l’erede