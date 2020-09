Il Milan è pronto a scendere in campo contro lo Shamrock Rovers. Il match valevole per i preliminari di Europa League si giocherà giovedì alle 20.00

Il Milan sarà la prima squadra italiana a scendere in campo ufficialmente in questa stagione. I rossoneri di Stefano Pioli voleranno a Dublino per affrontare, giovedì alle 20.00, lo Shamrock Rovers, per il secondo turno preliminare di Europa League.

Il Milan può sorridere per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato le ultime due amichevoli contro Vicenza e Brescia. L’attaccante, che era alle prese con un trauma contusivo della gamba destra, si è allenato con il resto del gruppo, e la sua presenza in Irlanda non sembra essere in dubbio.

Milan, le scelte di Pioli per lo Shamrock Rovers

Ci sarà dunque Ibra a guidare la squadra. Lo svedese sarà supportato certamente da Castillejo e Hakan Calahnoglu. Il terzo trequartista, con la squalifica di Rebic e l’infortunio di Leao, non è ancora scelto. Saelemaekers non ha convinto nell’ultima uscita e Maldini e Brahim Diaz si giocano le loro carte.

Nessun dubbio sul resto della formazione con Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez a comporre la linea difensiva davanti a Gigio Donnarumma. I due mediani saranno Bennacer e Kessie. Inizierà fuori dunque il nuovo arrivato Sandro Tonali.

4-2-3-1 – Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers (Maldini-Diaz); Ibrahimovic

