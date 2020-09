Milan, infortunio Ibrahimovic: ottimismo per lo svedese

Milan, infortunio Ibrahimovic: il programma di recupero per l’attaccante in vista del match di Europa League con lo Shamrock Rovers

Il Milan si prepara al match con lo Shamrock Rovers di giovedì in Europa League. Subito una sfida da dentro o fuori per i rossoneri, che sperano di poter contare su Ibrahimovic. Lo svedese ha saltato la sfida amichevole di sabato con il Brescia per una contusione alla gamba destra. Le condizioni dell’attaccante non preoccupano, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ anche se oggi dovesse allenarsi a parte dovrebbe essere a disposizione per la trasferta in Irlanda.

