Il nuovo attaccante della Lazio Muriqi impegnato nelle visite mediche con i biancocelesti, in giornata arriverà la firma

Ieri l’arrivo, oggi le visite mediche. Vedat Muriqi, attaccante kosovaro 27enne ormai ex Fenerbahce, in mattinata si è sottoposto ai test d’idoneità sportiva per poi firmare il nuovo contratto con la Lazio. Un accordo da quasi 2 milioni di euro a stagione per 5 anni. Costo dell’operazione circa 18 milioni di euro più bonus.

