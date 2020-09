La Roma cambia obiettivo vista l’impossibilità di arrivare a Chris Smalling: si avvicina il nuovo difensore giallorosso

La Roma si cautela. Il primo obiettivo dei giallorossi è stato da sempre Chris Smalling, che dopo la stagione in prestito avrebbe voluto riabbracciare i compagni a Trigoria e Fonseca lo ha messo in cima a ogni desiderio. L’accordo con il Manchester United non è arrivato, troppo grande la distanza sulla valutazione del cartellino. Così la Roma ha cominciato a guardarsi attorno, con la pista Izzo, che come vi abbiamo raccontato è stato offerto nei giorni scorsi e per il quale il Torino chiede 25 milioni di euro. Per questo i giallorossi hanno virato con decisione nelle ultime ore su Marash Kumbulla del Verona, che si è avvicinato molto ai capitolini.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il difensore albanese è uno dei gioielli della Serie A, Inter e Lazio si sono dati battaglia fino a pochi giorni fa e continuano a tenere d’occhio la situazione, ma a mancare è sempre stata l’intesa con l’Hellas Verona, che chiede più di 25 milioni. Come riporta ‘Sky Sport’, si lavora a un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro.