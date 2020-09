L’agente di Emerson Palmieri, tra gli obiettivi dell’Inter, esce allo scoperto e avvicina l’italobrasiliano

Il calciomercato dell’Inter non si fermerà ad Arturo Vidal. Antonio Conte ha chiesto altri rinforzi e il prossimo obiettivo è la fascia sinistra. Per Asamoah si potrebbe prospettare una risoluzione contrattuale, che farebbe risparmiare ai nerazzurri anche l’ingaggio, Biraghi è tornato alla Fiorentina e il mirino è sempre puntato in casa Chelsea. In particolare Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono i due nomi principali, che i Blues devono tagliare visto l’arrivo oneroso di Chilwell. Soprattutto l’italobrasiliano è nome particolarmente caldo e a confermarlo è l’agente.

L’agente dell’ex terzino della Roma, che Antonio Conte ha allenato proprio al Chelsea, ha parlato del futuro del suo assistito. A ‘Inside Futbol’, Fernando Garcia ha confermato: “Il ritorno in Serie A è possibile, ma non posso dire nulla in questo momento”. Parole che denotano movimento attorno a Emerson Palmieri, primo obiettivo dell’Inter per la fascia sinistra. I nerazzurri potrebbero ancora aspettare, consci della necessità dei londinesi di cedere il giocatore.