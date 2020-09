Ezequiel Schelotto, attualmente svincolato, potrebbe fare ritorno in Italia. L’italo-argentino sarebbe finito nel mirino del Genoa

Il Genoa di Enrico Preziosi continua a lavorare in sede di mercato dopo aver definito col Sassuolo il prestito con diritto di riscatto di Edoardo Goldaniga per la difesa. I liguri infatti non si accontentano e stando a quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ tra le idee al vaglio ci sarebbe anche quella che porta all’italo-argentino Ezequiel Schelotto.

Il 31enne esterno arriverebbe a costo zero dopo essersi svincolato dal Brighton, club con il quale ha vissuto la sua ultima esperienza all’estero. Lo stesso Schelotto inoltre ieri su Twitter ha lanciato indizi in merito ad un suo prossimo ritorno in campo con un enigmatico ‘Tick Tock Tick Tock‘.

