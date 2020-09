Barcellona, Bartomeu chiederà a Messi di ridursi l'ingaggio: scintille!

Nel primo incontro, dopo la querelle dei giorni scorsi, tra Bartomeu e Messi, il presidente chiederà alla ‘Pulce’ di ridursi l’ingaggio

Nuove scintille tra il Barcellona, nella persona del presidente Josep Bartomeu, e Leo Messi all’orizzonte. Secondo quanto sostiene ‘Deportes Cuatro’, nei prossimi giorni i due si incontreranno, per la prima volta dopo il caos delle settimane scorse. In questo faccia a faccia, il massimo dirigente del club catalano dovrebbe chiedere alla ‘Pulce’ di ridursi l’ingaggio per quest’ultimo anno di contratto che gli resta, fino al giugno 2021. Una richiesta causata dai problemi economici del club, acuiti dall’emergenza coronavirus, che ha bisogno di ridurre, e di molto, il monte ingaggi. Nuvole all’orizzonte in casa Barça.

