Nel corso del riscaldamento del match tra Fulham e Arsenal ha fatto discutere un brutto litigio tra i due gunners Dani Ceballos ed Eddie Nketiah

Brutte immagini nel corso del riscaldamento di Fulham e Arsenal, che si sfideranno oggi a Craven Cottage nel debutto della Premier League 20/21. Durante un torello, i due gunners Dani Ceballos ed Eddie Nketiah si sono ripetutamente spintonati, obbligando i compagni di squadra a dividerli.

Il litigio è nato per un intervento piuttosto duro dello spagnolo, fuori luogo in un riscaldamento, al quale hanno fatto seguito le spinte e qualche scambio di minacce. Il madridista ha puntato il dito sul giovane collega, che ha risposto con una pallonata: a quel punto la rissa è stata davvero sfiorata e solo l’intervento degli altri giocatori l’ha definitivamente scongiurata. Le immagini hanno fatto il giro del web in pochi minuti e causeranno delle conseguenze disciplinari per entrambi.

