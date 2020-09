Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: svolta clamorosa in attacco

Notizia sorprendente dalla Spagna: assalto della Juventus a Memphis Depay

‘Don Balon’ lancia una indiscrezione clamorosa. Secondo il portale spagnolo, la Juventus ha cambiato tutti i piani per l’attacco virando a sorpresa su Memphis Depay, uno dei giocatori decisivi per l’eliminazione dall’ultima Champions. A quanto pare il club bianconero sta preparando una proposta ufficiale per l’attaccante olandese in forza al Lione.

L’operazione coi francesi, che valutano il classe ’94 non meno di 40 milioni di euro, potrebbe andare in porto già nella prossima settimana. La Juve ‘befferebbe’ il Barcellona, visto che il neo tecnico blaugrana Koeman ha fatto il nome di Depay come rimpiazzo di Suarez. Già, Suarez… Stando sempre a ‘Don Balon’, l’uruguaiano resterebbe clamorosamente in Catalogna (fino al giugno 2021, quando scadrà il suo contratto) qualora la ‘Vecchia Signora’ chiudesse l’affare coi francesi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: il Barcellona esclude Suarez dall’amichevole di oggi