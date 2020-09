Juventus, UFFICIALE: il Barcellona esclude Suarez dall’amichevole di oggi

Il Barcellona spinge per l’addio di Suarez: l’uruguaiano è stato escluso dal match amichevole di oggi col Nàstic. La Juventus continua ad attenderlo

Il Barcellona, per ora, non ha cambiato idea sul futuro di Luis Suarez: vuole che l’uruguaiano lasci il club quanto prima. A confermarlo, la lista di convocati per il match amichevole contro il Nàstic in programma oggi alle 19, nella quale non è presente il nome dell’obiettivo della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Calciomercato, Suarez-Juve | “Ecco quando sosterrà l’esame di italiano”

Il tecnico Koeman, in realtà, gli ha fatto capire che la scelta di non contare più su di lui sia della società e non sua, ma per ora la cessione è ancora lontana dal concretizzarsi. La Juventus, per portare a casa il colpo, deve sperare che il giocatore ottenga il passaporto comunitario in tempi brevissimi; l’Atletico, altro club sulle tracce della punta, si muoverebbe solo con l’addio di uno tra Diego Costa e Morata.

A queste difficoltà va aggiunta la questione buonuscita: Suarez deve rinunciare a 30 milioni di euro (15 di questa stagione, più altri 15 per il prolungamento che sarebbe automatico giocando il 60% delle gare) e non ha intenzione di ‘regalarli’ tutti al Barça. La partita è ancora lunga.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, clamoroso Dzeko | Indizio social del bosniaco