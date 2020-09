Calciomercato Milan, il Benfica continua a sparare alto per Florentino

Florentino Luis non è certo tra gli incedibili in casa Benfica, ma il prezzo è sempre alto: Milan alla finestra, ma in pole ci sono Fulham e Monaco

A caccia di un rinforzo a centrocampo, tra i nomi al vaglio della dirigenza rossonera ci sono anche quelli di Boubakary Soumare e Florentino Luis. Due profili al momento che sono l’alternativa a Tiemoue Bakayoko, primo obiettivo del Milan, che è intenzionato a regalare a Stefano Pioli un altro colpo importante in mediana. I due classe 1999 sono però due profili che piacciono al club meneghino, che studia con attenzione il da farsi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sul portoghese del Benfica ci sono però anche Fulham e Monaco. Il club del Principato ha formulato un’offerta di 1,5 milioni di euro per il prestito e di 30 milioni per il riscatto, rispedita al mittente dai lusitani. I ‘Cottagers’, che si erano già fatti sotto, hanno alzato la posta, offrendo 2 milioni di euro per il trasferimento e 30 milioni per il riscatto obbligatorio. Il Benfica ha detto no: come sottolinea ‘A Bola’, l’obiettivo della società di Lisbona è quello di vendere il giocatore ad una cifra quanto più possibile vicina alla clausola da 45 milioni di euro. Anzi, sembra che i portoghesi vogliano innalzare lo stesso valore della clausola e portarlo a 120 milioni. Se così fosse l’acquisto di Florentino si complicherebbe e non poco non solo per il Milan, ma anche per le dirette concorrenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pioli lo vuole al Milan | Via ad una condizione