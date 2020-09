Calciomercato Inter, Marotta in sede | Focus su due trattative

La dirigenza dell’Inter, compreso l’Ad Marotta, presente in sede. Vidal e Godin al centro delle attenzioni degli uomini mercato nerazzurri

Beppe Marotta ha raggiunto la sede dell’Inter in tarda mattinata. L’Ad nerazzurro si sarebbe sottoposto al tampone ieri dopo la positività riscontrata mercoledì nella riunione in Lega dal presidente del Napoli De Laurentiis e dov’era presente anche l’ex dirigente della Juventus.

Presente nel quartier generale di Viale della Liberazione anche il Ds Ausilio, con il club nerazzurro che resta in attesa di buone nuove da Barcellona per sbloccare definitivamente la trattativa per Arturo Vidal, oltre a definire la situazione relativa alla cessione di Godin al Cagliari. L’esperto difensore uruguaiano non rientra più nei piani di Conte e già nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità sulla sua partenza da Milano e l’addio all’Inter dopo una sola stagione.

