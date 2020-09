Calciomercato Roma, svolta clamorosa: Florenzi al Psg!

Alessandro Florenzi potrebbe lasciare a breve nuovamente la Roma: sarebbe vicinissimo il suo passaggio al Paris Saint-Germain

Dopo la parentesi di sei mesi al Valencia, Alessandro Florenzi ha fatto ritorno alla Roma. Ma il 29enne esterno è pronto a salutare nuovamente la squadra giallorossa: stando, infatti, a quanto riporta ‘Sky Sport’, è vicinissimo il suo passaggio al Paris Saint-Germain. La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra i club è definito, mentre l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, sta sistemando gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca, con Florenzi che potrebbe partire per la Francia questa sera, al massimo domattina. Il prodotto del vivaio capitolino non rientrava nei piani dell’allenatore Paulo Fonseca, che già nel gennaio scorso diede l’ok per la cessione dell’ex capitano. Adesso, si apre una nuova importante tappa per il Nazionale di Roberto Mancini che si prepara ad approdare in un top club europeo, fresco finalista di Champions League.

