Calciomercato Roma, Perez vicino al Parma: ultime e retroscena

Roma, sembra sfumare l’acquisto di Nehuen Perez dall’Atletico Madrid. Il giovane difensore argentino è molto vicino al Parma: le ultime

In attesa di evoluzioni sul fronte Smalling, la Roma è a caccia di un nuovo nome per la difesa. Il profilo individuato è quello di Nehuen Perez, giovane difensore centrale dell’Atletico Madrid. Dopo un’eccellente stagione in prestito al Famaliçao in Portogallo, che gli ha permesso anche di conquistare la nazionale argentina, il classe 2000 era rientrato alla base, ma solo momentaneamente.

La Roma è stato il primo club italiano a farsi vivo per il difensore. Da parte dell’Atletico Madrid sembrava esserci un’apertura, ma il club giallorosso era intenzionato ad inserire un diritto di riscatto che i ‘Colchoneros’ non hanno alla fine voluto concedere. Ecco allora che nell’affare si è inserito il Parma, che ha invece accettato la condizione del prestito secco ed ha già incassato il gradimento del difensore argentino. Manca ancora l’accordo totale con il club spagnolo che ha ricevuto diverse offerte anche dalla Spagna, ma in queste ore i due club proveranno a sistemare anche gli ultimi dettagli. Il futuro di Perez potrebbe dunque essere in Serie A, non in giallorosso ma in maglia crociata.

