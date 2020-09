Fares, prossimo alla firma con la Lazio, ha rilasciato brevi dichiarazioni ai cronisti dopo una serata a Roma

Una serata nel centro di Roma prima di iniziare l’avventura con la Lazio. Mohamed Fares si gode le ultime ore di relax in attesa di sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva, propedeutiche per la firma sul contratto con il club biancoceleste. L’esterno franco-algerino, in arrivo dalla Spal per circa 9 milioni di euro, è il candidato numero uno per ricoprire il ruolo da titolare sulla fascia sinistra almeno per le prime giornate di campionato. Non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione Senad Lulic, alle prese con i noti problemi alla caviglia. «Sono contento di essere qui», ha detto ai cronisti presenti. Clicca qui per ulteriori novità.

