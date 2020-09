Calciomercato Lazio, Fares sempre più vicino: le cifre

Calciomercato Lazio, intesa in dirittura d’arrivo per Fares: per l’esterno procede la trattativa con la Spal, ecco le cifre

La Lazio è sempre più vicina all’acquisto di Fares. Si stanno limando gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’esterno sinistro dalla Spal. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i biancocelesti avrebbero raggiunto l’intesa con i ferraresi per una cifra di 10 milioni di euro. L’ultimo intoppo riguarda il pagamento della cifra. Al momento, i capitolini vorrebbero pagarne 8 con 2 di bonus, soluzione che non piace molto agli estensi. La fumata bianca, in ogni caso, dovrebbe arrivare a breve.

