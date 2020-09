Fantacalcio, i nuovi rigoristi della Serie A

Scopriamo i rigoristi della Serie A che sta per cominciare. Il 19 settembre si parte con la nuova stagione. Immobile e CR7 sono già pronti

Ci siamo, il 19 settembre inizia la Serie A. La stagione è davvero alle porte e come succede ogni anno è tempo di fantacalcio e di aste. Negli ultimi anni, con l’inserimento della tecnologia, sono decisamente aumentati i falli in area e di conseguenza avere i rigoristi nelle proprie squadre può essere determinante.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

I dubbi quest’anno sono parecchi anche se in alcune squadre, come Juventus e Lazio, è certamente più facile individuarli. Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, ovviamente, saranno protagonisti assoluti, così come gli specialisti Pulgar e Criscito. Lukaku dovrebbe, invece, continuare ad alternarsi con Lautaro Martinez. Al Milan ci sono tanti ottimi rigoristi come Kessie e Calhanoglu ma alla fine dovrebbe tirarli Ibrahimovic, anche se spesso non benissimo.

Rigoristi:

Atalanta: Muriel (Zapata, Malinovskyi)

Benevento: Viola (Lapadula)

Bologna: Sansone (Barrow, Palacio)

Cagliari: Joao Pedro ( Pavoletti)

Crotone: Simy (Benali)

Fiorentina: Pulgar (Cutrone)

Genoa: Criscito(Schone)

Inter: Lukaku (Martinez)

Juventus: Cristiano Ronaldo (Dybala)

Lazio: Immobile (Luis Alberto)

Milan: Ibra (Kessie, Calhanoglu)

Napoli: Insigne (Mertens)

Parma: Kucka (Inglese)

Roma: Perotti (Veretout)

Sampdoria: Quagliarella (Gabbiadini)

Sassuolo: Caputo (Berardi)

Spezia: Ricci (Galabinov)

Torino: Belotti (Verdi)

Udinese: De Paul (Lasagna)

Verona: Di Carmine (Veloso)