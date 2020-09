Fonseca sotto osservazione dalla nuova proprietà della Roma. Friedkin, come rivela il giornalista Sconcerti, potrebbe pensare ad un nuovo progetto con Sarri in panchina

E’ durata solo una stagione l’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus. La conquista dello scudetto, il nono consecutivo per i bianconeri, non è bastato al tecnico ex Napoli e Chelsea per meritarsi la conferma con la ‘Vecchia Signora’, al quale è ancora legato da un contratto fino al 2022 da 6 milioni a stagione dopo l’esonero dell’8 agosto scorso.

Roma, Sconcerti: c’è Sarri nei desideri di Friedkin

Sarri è uno dei profili di lusso senza panchina nell’attuale mercato e negli ultimi tempi l’allenatore è stato accostato a più riprese alla Roma. Il mister di Figline sarebbe infatti sotto la lente d’ingrandimento della nuova proprietà giallorossa, con Friedkin che penserebbe a Sarri per la guida tecnica nell’eventualità in cui Fonseca non riuscisse a portare i risultati sperati come rivelato da Mario Sconcerti. Il portoghese è sotto osservazione e, stando al giornalista del ‘Corriere della Sera’, il neo-presidente della Roma che potrebbe pensare ad un nuovo progetto affiancando Sarri a Rangnick, quest’ultimo vicino nelle scorse settimane al Milan prima della conferma di Pioli e dell’attuale dirigenza rossonera.

