Calciomercato Parma, nel mirino lo svincolato Emre Aslan

Il Parma è molto interessato a Emre Aslan, ex Lipsia nell’ultimo anno e mezzo al Norimberga

Possibile futuro in Italia per Emre Aslan. Stando alle ultime indiscrezioni, il Parma è molto interessato al trequartista/attaccante esterno tedesco – con passaporto turco – attualmente svincolato dopo l’esperienza al Norimberga, in Bundesliga 2. Per il classe ’99 nativo di Berlino, con un passato nelle giovanili del Lipsia e considerato in Germania un giovane di enormi prospettive, il club ducale potrebbe presentare a breve una proposta concreta.

