Calciomercato Milan, doppio ostacolo dall’Inghilterra per Bakayoko

Milan intenzionato a riportare in rossonero Bakayoko, ma il francese del Chelsea piace anche all’Everton e al Crystal Palace

A caccia di un nuovo colpo a centrocampo. Dopo aver chiuso per Sandro Tonali, l’altro grande obiettivo del Milan è Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese è il primo nome della dirigenza rossonera, che sta lavorando per concludere con il Chelsea l’affare in prestito con diritto di riscatto. Non ci sono però ancora gli accordi sulle cifre né con il giocatore sullo stipendio. E ora, dall’Inghilterra, riferiscono di un interessamento per il giocatore da parte di due club di Premier League.

Come riferisce infatti il ‘Daily Telegraph’, l’ex Monaco piace infatti al Crystal Palace, che è a caccia di rinforzi a centrocampo. E anche l’Everton starebbe sondando il terreno per il giocatore. Anche se Ancelotti, dopo Allan, è ormai vicinissimo a Doucoure del Watford: appare quindi difficile che possa arrivare un nuovo centrocampista alla corte del tecnico emiliano. Se dovesse sfumare il colpo Bakayoko, il Milan avrebbe pronte due alternative: Soumare del Lille e Florentino Luis del Benfica.

