Calciomercato Crotone, Luis Rojas ad un passo: c’è l’annuncio

Luis Rojas, giovane centrocampista della Universidad de Chile, è molto vicino alla firma del contratto che lo legherà al Crotone

Crotone scatenato in questi ultimi giorni. Sono in arrivo nuovi rinforzi per l’allenatore Giovanni Stroppa e uno di questi è pronto ad approdare in rossoblu direttamente dal Cile. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Universidad de Chile ha comunicato di aver accettato un’offerta per Luis Rojas, 18enne calciatore prodotto del vivaio del club di Santiago. Adesso, il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche di rito, prima della firma del contratto con il club pitagorico, neopromosso in Serie A.

