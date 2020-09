Coronavirus, bollettino 7 settembre: 1108 nuovi casi e 12 decessi

Calo dei contagi al netto di una diminuzione dei tamponi effettuati. I dati aggiornati del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo al Coronavirus. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1108 (ieri erano 1297), a fronte però di 52553 tamponi effettuati contro i 76856 di ieri. 12 i decessi, con 9 ricoveri in più in terapia intensiva. I guariti sono 223, per un totale di 210.238, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.719 (+36). Sono infine 31.132 le persone in isolamento domiciliare (+870).

