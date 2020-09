Calciomercato Inter, Nainggolan nel mirino di Terim | Ecco l’offerta!

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, vorrebbe portare Radja Nainggolan, centrocampista centrale di proprietà dell’Inter, in Turchia: i dettagli dell’offerta

Secondo quanto riportato dal portale turco ‘Fotomac’, il Galatasaray di Fatih Terim avrebbe messo nel mirino Radja Nainggolan, centrocampista centrale di proprietà dell’Inter e lo scorso anno in prestito al Cagliari di Giulini.

Il club giallorosso di Istanbul avrebbe presentato un’offerta ai nerazzurri di prestito per una stagione con un compenso per la Beneamata di un milione di euro. Al belga invece, andrebbero 2,5 milioni di euro per l’annata 2020/2021. In casa Inter invece, l’intenzione sembra essere quella di una cessione a titolo definitivo del Ninja.

